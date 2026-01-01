Оповещения от Киноафиши
Оскар 2002
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Future Film Festival Digital Award
Победитель
