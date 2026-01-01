Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Искусственный разум 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001 Венецианский кинофестиваль 2001
Future Film Festival Digital Award
Победитель
