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Искусственный разум
Искусственный разум, 2001: актеры и роли
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Искусственный разум
2001 / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Искусственный разум, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Хэйли Джоэл Осмент
Haley Joel Osment
Джуд Лоу
Jude Law
Фрэнсис О'
Робин Уильямс
Robin Williams
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