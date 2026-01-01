Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Айрис
Награды и номинации фильма Айрис
Награды и номинации фильма Айрис 2001
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Берлинале 2002
Актер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
