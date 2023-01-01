Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каллас навсегда Каллас навсегда
Киноафиша Фильмы Каллас навсегда Кадры из фильма «Каллас навсегда»
Callas Forever Каллас навсегда 2002 / Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Каллас навсегда»

Вся информация о фильме
Каллас навсегда (2002) - фото 1 Каллас навсегда (2002) - фото 2 Каллас навсегда (2002) - фото 3
Каллас навсегда (2002) - фото 4 Каллас навсегда (2002) - фото 5 Каллас навсегда (2002) - фото 6 Каллас навсегда (2002) - фото 7 Каллас навсегда (2002) - фото 8
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Related video
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Сейчас вызывает отвращение: в СССР в такой квартире жили только самые богатые
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше