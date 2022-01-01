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Каллас навсегда Каллас навсегда
Киноафиша Фильмы Каллас навсегда Каллас навсегда, 2002: актеры и роли
Callas Forever Каллас навсегда 2002 / Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
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Каллас навсегда, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Фанни Ардан Фанни Ардан Fanny Ardant Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright Джей Родэн Габриэль Гарко Анджела Молина Тара Мари Андерсон Стивен Биллингтон Stephen Billington
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