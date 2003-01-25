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Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Leopoldo Trieste
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Леопольдо Триесте
Leopoldo Trieste
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Дата рождения
3 мая 1917
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
25 января 2003
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Леопольдо Триесте
Родился 3 мая 1917 года. Реджо-ди-Калабрия, Калабрия, Италия.
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Фильмография Леопольдо Триесте
Марианна Укрия
драма
1997, Италия / Франция / Португалия
6.0
Крестный отец 2
триллер, драма
1974, США
8.0
Залог успеха
комедия, драма
1968, Италия
7.0
Соблазненная и покинутая
драма, комедия
1964, Италия / Франция
7.0
Развод по-итальянски
комедия
1961, Италия
7.0
Маменькины сынки
драма
1953, Италия / Франция
6.0
Белый шейх
комедия, мелодрама, драма
1952, Италия
6.0
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