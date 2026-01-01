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Постер фильма Весенняя симфония
6.1
Киноафиша Фильмы Весенняя симфония
6.1

Весенняя симфония

, 1983
Frühlingssinfonie
Германия / биография, мюзикл / 18+
Постер фильма Весенняя симфония
6.1

О фильме

Дочь педагога фортепианной игры Фридриха Вика, Клара делает успехи в исполнении музыки. Роберт Шуман — ученик Фридриха Вика. Между Кларой и Робертом возникает роман, но отец против их связи.

В ролях

Настасья Кински
Настасья Кински
Clara Wieck
Херберт Грёнемайер
Херберт Грёнемайер
Robert Schumann
Андре Хеллер
Felix Mendelssohn
Рольф Хоппе
Friedrich Wieck
Anja-Christine Preussler
Clara as a Child
Эдда Зайппель
Schumann's mother
Гидон Маркусович Кремер
Paganini
Бернхард Викки
Baron von Fricken
Gerda Rimpler
Baronin von Fricken
Sonya Tuchmann
Baronesse von Fricken
Режиссер Питер Шамони
Сценарист Питер Шамони
Композитор Херберт Грёнемайер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 8 апреля 1983
Дата выхода
8 апреля 1983 Германия
27 июня 1986 США
MPAA PG-13
Производство Allianz Filmproduktion, Berliner Filmförderung, Peter Schamoni Film
Другие названия
Frühlingssinfonie, Spring Symphony, Sinfonia da Primavera, Forårs-symfonien, İlkbahar Senfonisi, Jarní symfonie, Kevätsinfonia, La Symphonie du printemps, Pavasario simfonija, Pomladna simfonija, Sinfonía de primavera, Sinfonia di primavera, Symfonia wiosenna, Symphonie de printemps, Symphonie du printemps, Tavaszi szimfónia, Весенняя симфония, 哀愁のトロイメライ

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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