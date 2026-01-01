ПроизводствоAllianz Filmproduktion, Berliner Filmförderung, Peter Schamoni Film
Другие названия
Frühlingssinfonie, Spring Symphony, Sinfonia da Primavera, Forårs-symfonien, İlkbahar Senfonisi, Jarní symfonie, Kevätsinfonia, La Symphonie du printemps, Pavasario simfonija, Pomladna simfonija, Sinfonía de primavera, Sinfonia di primavera, Symfonia wiosenna, Symphonie de printemps, Symphonie du printemps, Tavaszi szimfónia, Весенняя симфония, 哀愁のトロイメライ
Рейтинг фильма
6.1
Оцените15 голосов
6.1IMDb
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