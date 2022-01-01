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The Hours Часы 2002 / США / Великобритания
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Часы, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Долдри Стивен Долдри Stephen Daldry
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Стефен Дилан Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette
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