Шарики от пустых дезодорантов не выкидываю никогда: раз и навсегда забыл о «вонючей» проблеме (летом без него из дома не выхожу)

Сперва в розетку или в ноут? Вот как надо правильно ставить ноутбук на зарядку – запоминайте, чтоб гаджет не сгорел

Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее

Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент

Сбрил волосы ради HBO, но не разбогател: сколько заплатили Юрию Колокольникову за «Игру престолов» (и сколько Джону Сноу)

Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)