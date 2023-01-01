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Воспламеняющая взглядом Воспламеняющая взглядом
Киноафиша Фильмы Воспламеняющая взглядом Воспламеняющая взглядом, 1984: актеры и роли
Firestarter Воспламеняющая взглядом 1984 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Воспламеняющая взглядом, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Л. Лестер
В ролях
Дэвид Кит Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Хезер Локлир Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Моузес Ганн Moses Gunn Арт Карни Арт Карни Art Carney Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Луиза Флетчер Louise Fletcher
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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