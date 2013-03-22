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Кристина Кроффт Kristina Krofft
Киноафиша Персоны Кристина Кроффт

Кристина Кроффт

Kristina Krofft

Дата рождения
1 августа 1942
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
22 марта 2013
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Сеть 5.8
Сеть (1995)

Фильмография Кристина Кроффт

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Сеть 5.8
Сеть The Net
драма, боевик, криминал, триллер 1995, США
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