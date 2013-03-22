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Кристина Кроффт
Kristina Krofft
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Кристина Кроффт
Кристина Кроффт
Kristina Krofft
Дата рождения
1 августа 1942
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
22 марта 2013
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
5.8
Сеть
(1995)
Фильмография Кристина Кроффт
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.8
Сеть
The Net
драма, боевик, криминал, триллер
1995, США
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