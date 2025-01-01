Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Л. Скотт Колдуэлл
L. Scott Caldwell
Киноафиша
Персоны
Л. Скотт Колдуэлл
Л. Скотт Колдуэлл
L. Scott Caldwell
Дата рождения
17 апреля 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Популярные фильмы
7.7
Беглец
(1993)
7.3
Второй шанс
(2006)
5.8
Сеть
(1995)
Фильмография Л. Скотт Колдуэлл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Спорт
Триллер
Год
Все
2006
1995
1993
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.3
Второй шанс
Gridiron Gang
драма, спорт
2006, США
5.8
Сеть
The Net
драма, боевик, криминал, триллер
1995, США
7.7
Беглец
The Fugitive
триллер, боевик, криминал
1993, США
Смотреть трейлер
Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона
Зрители «Звездных войн» и не догадывались, какими подарками обменялись Энакин и Падме на свадьбе: а ведь это всегда было на виду
Жуть и не только! Инопланетянин в теле филолога — это новый сериал «Осторожно, люди!» на СТС (похож на «Засланца из космоса»)
Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667