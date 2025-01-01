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Деннис Миллер
Dennis Miller
Киноафиша
Персоны
Деннис Миллер
Деннис Миллер
Dennis Miller
Дата рождения
3 ноября 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Питтсбург, Пенсильвания, США
Популярные фильмы
7.1
Здесь курят
(2006)
6.3
Разоблачение
(1994)
5.8
Сеть
(1995)
Фильмография Деннис Миллер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2006
1995
1994
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.1
Здесь курят
Thank you for smoking
комедия
2006, США
5.8
Сеть
The Net
драма, боевик, криминал, триллер
1995, США
5.2
Незнакомец
Never Talk to Strangers
криминал, драма, мелодрама
1995, США / Канада / Германия
6.3
Разоблачение
Disclosure
драма, триллер
1994, США
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