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Дэниэл Шорр
Daniel Schorr
Киноафиша
Персоны
Дэниэл Шорр
Дэниэл Шорр
Daniel Schorr
Дата рождения
31 августа 1916
Возраст
93 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 июля 2010
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
5.8
Сеть
(1995)
Фильмография Дэниэл Шорр
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.8
Сеть
The Net
драма, боевик, криминал, триллер
1995, США
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