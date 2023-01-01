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Киноафиша Фильмы Цена страха Цена страха, 2002: актеры и роли
The Sum of All Fears Цена страха 2002 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Цена страха, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Олден Робинсон Phil Alden Robinson
В ролях
Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Элан Бэйтс Брюс МакГилл Брюс МакГилл Bruce McGill Джейми Хэрролд Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall
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