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Цена страха
Цена страха, 2002: актеры и роли
The Sum of All Fears
Цена страха
2002 / США
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Цена страха, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Олден Робинсон
Phil Alden Robinson
В ролях
Бен Аффлек
Ben Affleck
Морган Фриман
Morgan Freeman
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Элан Бэйтс
Брюс МакГилл
Bruce McGill
Джейми Хэрролд
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
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