Постер фильма Верящий в правду
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Верящий в правду

Верящий в правду

True Believer 18+
О фильме

Молодой юрист, только закончивший учебу, устраивается ассистентом к преуспевающему адвокату, работой которого он вохищался многие годы. Выясняется, что этот «профессионал» растерял былой энтузиазм, и сейчас проводит время, вытаскивая торговцев наркотиками из тюрьмы. Однако появляется интересное дельце. К ним обращается мама паренька, осужденного на пожизненное заключение за убийство, которого он не совершал.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 12 февраля 1989
Дата выхода
12 февраля 1989 Россия 18+
16 ноября 1989 Германия
12 февраля 1989 Казахстан
17 февраля 1989 США
12 февраля 1989 Украина
MPAA R
Сборы в мире $8 742 750
Производство Columbia Pictures, Parkes/Lasker productions
Другие названия
True Believer, Das dreckige Spiel, Fighting Justice, Solo ante la ley, Az igazság bajnoka, Cause perdue, Coupable ressemblance, Det beskidte spil, Istinski vernik, Justiça Corrupta, Monos apenanti sto nomo, Oikeutta vastaan, Samotny w obliczu prawa, Skuddet, Verdetto finale, Veredicto Final, W obronie prawa, Μόνος απέναντι στο νόμο, Верящий в правду, Фанатикът
Режиссер
Джозеф Рубин
В ролях
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Маргарет Колин
Маргарет Колин
Юдзи Окумото
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Верящий в правду
Перворожденный 6.4
Перворожденный (1984)
1969 7.1
1969 (1988)
Черное и белое 5.0
Черное и белое (1999)
Шансы есть 7.2
Шансы есть (1989)
Подозреваемый 6.6
Подозреваемый (1987)
Парень из «Фламинго» 6.2
Парень из «Фламинго» (1984)
Малыш, это ты 6.6
Малыш, это ты (1983)
Денежный поезд 6.7
Денежный поезд (1995)
Призраки Миссисипи 6.7
Призраки Миссисипи (1996)
В постели с врагом 6.9
В постели с врагом (1991)
Судья 7.6
Судья (2014)
Как узнать своих святых 7.5
Как узнать своих святых (2006)

Рейтинг фильма

6.7
15 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
