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Паучьи линии
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Spider Lilies

Паучьи линии, 2007

2007 / Тайвань
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Джейд – едва достигшая совершеннолетиядевушка, зарабатывающая на жизнь онлайн-стриптизом. За ней наблюдает молодой по-лицейский, задачей которого является запи-сать на плёнку её сеанс раздевания, чтобыу его начальства были улики, когда они бу-дут накрывать весь сайт. Но Джейд считает,что таинственный незнакомец, призываю-щий её в чате бросить дело, которым оназанимается, – татуировщица Такеко, в ко-торую Джейд влюблена с самого детства…Они начали встречаться, когда Джейд быласовсем ещё ребёнком, а Такеко ещё не всту-пила во взрослую жизнь. Теперь же, сноваповстречав друг друга, Джейд хочет на-помнить Такеко о своей прошлой влюблён-ности…

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 30 марта 2007
Режиссер
Зеро Чоу
В ролях
Рейни Янг
Изабелла Леунг
Джон Шен
Джей Ших
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паучьи линии 2 постера
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