Паучьи линии, 2007

Джейд – едва достигшая совершеннолетиядевушка, зарабатывающая на жизнь онлайн-стриптизом. За ней наблюдает молодой по-лицейский, задачей которого является запи-сать на плёнку её сеанс раздевания, чтобыу его начальства были улики, когда они бу-дут накрывать весь сайт. Но Джейд считает,что таинственный незнакомец, призываю-щий её в чате бросить дело, которым оназанимается, – татуировщица Такеко, в ко-торую Джейд влюблена с самого детства…Они начали встречаться, когда Джейд быласовсем ещё ребёнком, а Такеко ещё не всту-пила во взрослую жизнь. Теперь же, сноваповстречав друг друга, Джейд хочет на-помнить Такеко о своей прошлой влюблён-ности…