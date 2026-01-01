Оповещения от Киноафиши
Мужья и жены
Награды и номинации фильма Мужья и жены
Награды и номинации фильма Мужья и жены 1992
Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
