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Мужья и жены
Мужья и жены, 1992: актеры и роли
Husbands And Wives
Мужья и жены
1992 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Мужья и жены, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Вуди Аллен
Woody Allen
Блайт Даннер
Blythe Danner
Джуди Дэвис
Judy Davis
Миа Фэрроу
Mia Farrow
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Лиам Нисон
Liam Neeson
Сидни Поллак
Sydney Pollack
Лизетт Энтони
Lysette Anthony
Кристи Конэуэй
Тимоти Джером
Рон Рифкин
Ron Rifkin
Джерри Зэкс
Нора Эфрон
Nora Ephron
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