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Даже девушки-ковбои иногда грустят
Киноафиша Фильмы Даже девушки-ковбои иногда грустят Даже девушки-ковбои иногда грустят, 1993: актеры и роли
Even Cowgirls Get the Blues Даже девушки-ковбои иногда грустят 1993
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Даже девушки-ковбои иногда грустят, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant
В ролях
Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Лоррэйн Бракко Энджи Дикинсон Angie Dickinson Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Джон Херт Джон Херт John Hurt Ривер Феникс Ривер Феникс River Phoenix Розанна Арнольд Эд Бегли мл. Эд Бегли мл. Ed Begley Jr. Криспин Гловер Криспин Гловер Crispin Glover Хезер Грэм Бак Хенри
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