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Даже девушки-ковбои иногда грустят
Даже девушки-ковбои иногда грустят, 1993: актеры и роли
Even Cowgirls Get the Blues
Даже девушки-ковбои иногда грустят
1993
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Даже девушки-ковбои иногда грустят, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент
Gus Van Sant
В ролях
Ума Турман
Uma Thurman
Лоррэйн Бракко
Энджи Дикинсон
Angie Dickinson
Киану Ривз
Keanu Reeves
Джон Херт
John Hurt
Ривер Феникс
River Phoenix
Розанна Арнольд
Эд Бегли мл.
Ed Begley Jr.
Криспин Гловер
Crispin Glover
Хезер Грэм
Бак Хенри
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