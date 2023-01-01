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League Of Their Own, A Их собственная лига 1992 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Их собственная лига, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл Пенни Маршалл Penny Marshall
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Мадонна Мадонна Madonna Джина Дэвис Джина Дэвис Geena Davis Лори Петти Lori Petty Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Трэйси Райнер Джон Ловитц Jon Lovitz
Переводчик
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