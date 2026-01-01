Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Их собственная лига Награды и номинации фильма Их собственная лига

Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993 MTV Movie & TV Awards 1993
Best Breakthrough Performance
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
