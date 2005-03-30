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Poster of Antidote, L
5.4
Kinoafisha Films Antidote, L
5.4

Antidote, L

, 2005
Antidote, L
France / Comedy / 18+
Poster of Antidote, L
5.4

Cast

Christian Clavier
Christian Clavier
JAM
Annie Grégorio
Andrée
Alexandra Lamy
Alexandra Lamy
François Levantal
François Levantal
Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte
Victor Loukianenko
Judith Magre
Mme Marty mère
François Morel
François Morel
M. Lebrochet
Eric Prat
Daniel Russo
Guillaume Marty
Agnès Soral
Nadine Marty
Jacques Villeret
André Morin
Director Vincent De Brus
Writer Jacques Besnard, Éric Besnard, Arnaud Lemort
Composer Germinal Tenas
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2005
World premiere 30 March 2005
Release date
10 November 2005 Russia Люксор
10 November 2005 Belarus
30 March 2005 France
10 November 2005 Kazakhstan
11 November 2005 USA
10 November 2005 Ukraine
Worldwide Gross $5,194,913
Production Les Films Christian Fechner, France 2 Cinéma, Fechner Audiovisuel
Also known as
L'antidote, Az ellenszer, Antidotul, Antidotum, L'antidoto, Motgiftet, The Antidote, Плюшевый синдром, l antidote

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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