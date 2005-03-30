Film details
Country
France
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2005
World premiere
30 March 2005
Release date
|10 November 2005
|Russia
| Люксор
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|10 November 2005
|Belarus
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|30 March 2005
|France
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|10 November 2005
|Kazakhstan
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|11 November 2005
|USA
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|10 November 2005
|Ukraine
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Worldwide Gross
$5,194,913
Production
Les Films Christian Fechner, France 2 Cinéma, Fechner Audiovisuel
Also known as
L'antidote, Az ellenszer, Antidotul, Antidotum, L'antidoto, Motgiftet, The Antidote, Плюшевый синдром, l antidote