Награды и номинации фильма Кокон 1985

Оскар 1986 Оскар 1986
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985 Венецианский кинофестиваль 1985
Young Venice Award
Победитель
