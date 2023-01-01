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Кокон
Кокон, 1985: актеры и роли
Cocoon
Кокон
1985 / США
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Кокон, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард
Ron Howard
В ролях
Уилфорд Бримли
Wilford Brimley
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Брайан Деннехи
Brian Dennehy
Джек Гилфорд
Jack Gilford
Стив Гуттенберг
Steve Guttenberg
Бэррет Оливер
Джессика Тэнди
Jessica Tandy
Гуэн Вердон
Херта Уэр
Herta Ware
Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
Дон Амичи
Don Ameche
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