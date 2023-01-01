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Shutter Фантомы 2008 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Фантомы, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Масаюки Отиай Masayuki Ochiai
В ролях
Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Рэйчел Тейлор Рэйчел Тейлор Rachael Taylor Мегуми Окина Megumi Okina Джон Хенсли John Hensley Майя Хэйзен Дэвид Денман Дэвид Денман David Denman Эдриэнн Пикеринг Adrienne Pickering Джеймс Кисон Ли Альберт Смит Дэйзи Беттс Daisy Betts Натали Н. Окамото Natalie N. Okamoto
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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