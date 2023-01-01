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Увлеченная сценой Увлеченная сценой
Киноафиша Фильмы Увлеченная сценой Увлеченная сценой, 1958: актеры и роли
Stage Struck Увлеченная сценой 1958 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Увлеченная сценой, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda Сьюзен Страсберг Джоан Гринвуд Joan Greenwood Херберт Маршалл Herbert Menzies Marshall Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дэниэл Око Фрэнк Кампанелла Frank Campanella
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