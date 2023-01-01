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Увлеченная сценой
Увлеченная сценой, 1958: актеры и роли
Stage Struck
Увлеченная сценой
1958 / США
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Увлеченная сценой, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Генри Фонда
Henry Fonda
Сьюзен Страсберг
Джоан Гринвуд
Joan Greenwood
Херберт Маршалл
Herbert Menzies Marshall
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Дэниэл Око
Фрэнк Кампанелла
Frank Campanella
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