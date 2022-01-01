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Новые приключения капитана Врунгеля Новые приключения капитана Врунгеля
Киноафиша Фильмы Новые приключения капитана Врунгеля Новые приключения капитана Врунгеля, 1978: актеры и роли
Новые приключения капитана Врунгеля 1978 / СССР
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Новые приключения капитана Врунгеля, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Михаил Пуговкин Михаил Пуговкин Зураб Капианидзе Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Владимир Басов Владимир Басов Савелий Крамаров Савелий Крамаров Аркадий Маркин Ксения Турчан Рудольф Рудин
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