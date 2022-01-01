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Валентин и Валентина
Киноафиша Фильмы Валентин и Валентина Валентин и Валентина, 1985: актеры и роли
Valentin i Valentina Валентин и Валентина 1985 / СССР
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Валентин и Валентина, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Натансон Георгий Натансон
В ролях
Марина Зудина Марина Зудина Николай Стоцкий Татьяна Доронина Татьяна Доронина Нина Русланова Нина Русланова Зинаида Дехтярева Зинаида Дехтярева Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко Борис Щербаков Борис Щербаков Люсьена Овчинникова Люсьена Овчинникова Валерий Хлевинский Юрий Васильев Yuriy Vasilyev Елена Антонова Светлана Маслеева Петр Щербаков Петр Щербаков Рина Зеленая Рина Зеленая Сергей Жигунов Сергей Жигунов Борис Щербаков Борис Щербаков
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