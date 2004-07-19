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Зинаида Дехтярева
Зинаида Дехтярева
О персоне
Фильмография
Зинаида Дехтярева
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Дата рождения
30 октября 1927
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 июля 2004
Место рождения
Одесса, СССР (Украина)
Биография Зинаиды Дехтяревой
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Фильмография Зинаиды Дехтяревой
Валентин и Валентина
мелодрама, драма
1985, СССР
7.0
Весна надежды
мелодрама
1983, СССР
0.0
Шкура белого медведя
мелодрама
1979, СССР
0.0
Отпуск, который не состоялся
драма
1977, СССР
6.0
Мальчишки ехали на фронт
военный, драма, детский, семейный
1975, СССР
6.0
До последней минуты
драма
1973, СССР
5.0
За твою судьбу
драма
1972, СССР
5.0
Меж высоких хлебов
комедия
1970, СССР
6.0
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