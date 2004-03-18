«Эльф»: Рецензия Киноафиши

Эльфам по большому счету вообще не везет, но в последнее время им не везет особенно. Вот, например, Питер Джексон, властелин «Оскаров», сделал их похожими на наркоманов с гомосексуальной ориентацией. А Джон Фавро, режиссер фильма «Эльф», перепутал их с гномами, так как его северополюсные эльфы – низкорослые бородатые карлики, непрестанно имеющие дело с материальными ценностями. Еще есть поверье, что эльфы больше всего на свете любят выпечные изделия. Главный герой нашего кинопроизведения, правда, не эльф, а человек, но всем удовольствиям предпочитает пряники. Даже вечерней щекотке.

Зовут этого героя Бадди, вырос он на Северном полюсе, будучи усыновлен одним из помощников Санта-Клауса. Там он помогал Санте в сортировке подарков, производстве игрушек, украшении елок и прочих богоугодных делах. По достижении тридцатилетнего возраста Бадди, однако, понял, что не умещается в эльфийскую кроватку, не влезает в эльфийскую ванну, не попадает (sorry!) в эльфийский унитаз и т. д. и т. п. Короче, настало время искать настоящих родителей. Очень быстро Бадди находит в славном городе Нью-Йорке своего папу Уолтера (в чудесном исполнении Джеймса Каана), который, правда, определен Сантой в «список злюк». Злая природа горе-папаши заключается лишь в том, что он все время проводит на работе, не уделяет должного внимания семье и очень любит деньги. Какие пустяки, право! Вот если бы он анатомировал нью-йоркцев при помощи циркулярной бензопилы, или поедал их печень, запивая ее кьянти, или, на худой конец, занимался рэкетом пенсионных фондов, как президент Буш-старший, – тогда еще его можно было бы осуждать. А так…

А так – все очень мило и тривиально: приключения большого ребенка в большом городе, ценность семейных уз и узы семейных ценностей, перевоспитание умеренно отрицательного героя и, конечно же, непременное спасение Рождества (как будто Рождество Сына Божиего, Который Сам спас мир, нуждается еще в каком-то дополнительном спасении). Из сознательных приятностей фильма отмечу отдельные зарисовки с участием Бадди, являющие его абсолютную непосредственность: этот поистине настоящий человек в свои тридцать не знает, что желтый снег (собака – друг общества!) непригоден в пищу, жвачки прилеплены к перилам моста вовсе не для угощения прохожих, а надпись «Лучшая в мире чашка кофе» на дверях кафетерия означает, что там наливают редкостные помои. Из бессознательных приятных сюрпризов – прежде всего поддельный Санта-Клаус, обрушивающий в отделе рождественских игрушек макеты нью-йоркских башен при помощи металлической арматуры. Затем – владелец магазина, где это происходит, – здоровенный толстый негр, который после разоблачения главным героем фальшивого Санты сам становится Санта-Клаусом: если учесть, что Санта-Клаус – превращенная форма святого Николая Чудотворца, то данный эпизод – просто высший пилотаж надругательства. И, наконец, 40-секундная отрыжка Бадди после употребления внутрь полулитра кока-колы: Уилл Феррелл, играющий эльфизованного человека, явно тренировался перед долженствующей выйти в нынешнем году экранизацией пулитцеровского романа Джона Кеннеди Тула «Сговор остолопов», где ему досталась главная роль – магистра-медиевиста Игнациуса Райлли, политического радикала, страдающего хронической отрыжкой и метеоризмом. Возможно, в таком ключе и стоило бы рассматривать всю эльфийскую панораму взаимоотношений Северного полюса с Нью-Йорком, но это уже другая история.

Vlad Dracula