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Тема для разговора
Киноафиша Фильмы Тема для разговора Тема для разговора, 1995: актеры и роли
Something To Talk About Тема для разговора 1995 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Тема для разговора, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Джина Роулэндс Gena Rowlands Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Бретт Каллен Бретт Каллен Brett Cullen Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Хэйли Аулл Энн Шропшир Anne Shropshire Мьюз Уотсон Muse Watson Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall
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