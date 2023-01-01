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Тема для разговора
Тема для разговора, 1995: актеры и роли
Something To Talk About
Тема для разговора
1995 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Тема для разговора, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Джина Роулэндс
Gena Rowlands
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Бретт Каллен
Brett Cullen
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Хэйли Аулл
Энн Шропшир
Anne Shropshire
Мьюз Уотсон
Muse Watson
Роберт Дювалл
Robert Duvall
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