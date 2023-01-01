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Детсадовский полицейский
Детсадовский полицейский, 1990: актеры и роли
Kindergarten Cop
Детсадовский полицейский
1990 / США
8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Детсадовский полицейский, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Пенелопа Энн Миллер
Penelope Ann Miller
Памела Рид
Pamela Reed
Линда Хант
Linda Hunt
Ричард Тайсон
Richard Tyson
Кэрролл Бэйкер
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
Парк Оверолл
Park Overall
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Ричард Портноу
Richard Portnow
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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