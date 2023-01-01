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Детсадовский полицейский Детсадовский полицейский
Киноафиша Фильмы Детсадовский полицейский Детсадовский полицейский, 1990: актеры и роли
Kindergarten Cop Детсадовский полицейский 1990 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Детсадовский полицейский, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман Айвэн Райтман Ivan Reitman
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Памела Рид Pamela Reed Линда Хант Линда Хант Linda Hunt Ричард Тайсон Richard Tyson Кэрролл Бэйкер Кэти Мориарти Кэти Мориарти Cathy Moriarty Парк Оверолл Park Overall Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Ричард Портноу Richard Portnow
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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