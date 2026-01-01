Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масао Мисима
Masao Mishima
Дата рождения
2 января 1906
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 июля 1973
Место рождения
Yoita, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Поздняя весна
(1949)
8.1
Харакири
(1962)
7.5
Хиросима
(1953)
Фильмография Масао Мисима
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Военный
Драма
Приключения
Семейный
Сказка
Год
Все
1968
1962
1960
1953
1949
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
Принц Севера
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
сказка, семейный, анимация, приключения, аниме
1968, Япония
8.1
Харакири
Seppuku
драма
1962, Япония
6.9
Никудышний
Rokudenashi
драма
1960, Япония
7.5
Хиросима
Hiroshima
драма, военный
1953, Япония
8.2
Поздняя весна
Banshun
драма
1949, Япония
