Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Микидзиро Хира
Mikijirō Hira
Киноафиша
Персоны
Микидзиро Хира
Микидзиро Хира
Mikijirō Hira
Дата рождения
21 ноября 1933
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 октября 2016
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Чужое лицо
(1966)
7.6
13 убийц
(2010)
6.9
Принц Севера
(1968)
Фильмография Микидзиро Хира
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Приключения
Семейный
Сказка
Фантастика
Год
Все
2010
1968
1966
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.6
13 убийц
Jûsan-nin no shikaku
боевик, приключения, драма
2010, Япония / Великобритания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
Принц Севера
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
сказка, семейный, анимация, приключения, аниме
1968, Япония
7.9
Чужое лицо
Tanin no kao
фантастика, драма
1966, Япония
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667