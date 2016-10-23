Оповещения от Киноафиши
Микидзиро Хира Mikijirō Hira
Микидзиро Хира

Mikijirō Hira

Дата рождения
21 ноября 1933
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 октября 2016
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Чужое лицо 7.9
Чужое лицо (1966)
13 убийц 7.6
13 убийц (2010)
Принц Севера 6.9
Принц Севера (1968)

Фильмография Микидзиро Хира

Жанр
Год
13 убийц 7.6
13 убийц Jûsan-nin no shikaku
боевик, приключения, драма 2010, Япония / Великобритания
Смотреть трейлер
Принц Севера 6.9
Принц Севера Taiyo no oji: Horusu no daiboken
сказка, семейный, анимация, приключения, аниме 1968, Япония
Чужое лицо 7.9
Чужое лицо Tanin no kao
фантастика, драма 1966, Япония
