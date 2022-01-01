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Панда большая и маленькая Панда большая и маленькая
Киноафиша Фильмы Панда большая и маленькая Панда большая и маленькая, 1972: актеры и роли
Panda kopanda / Panda! Go Panda! Панда большая и маленькая 1972 / Япония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Панда большая и маленькая, 1972: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата Isao Takahata
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