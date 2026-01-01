Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Услуга
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Услуга

Услуга

The Favor 18+


О фильме

Замужняя женщина Кэти предается мечтам о том, как было бы хорошо переспать со своим старым приятелем, бывшим первым красавцем в школе, Томом. В итоге, она просит сделать это свою подругу Эмили, чтобы та потом рассказала ей, насколько он хорош. Взаимоотношения подруг осложняются, когда оказывается, что Том действительно хорош, а Эмили беременна. Теперь только надо выяснить от кого: Тома или своего парня Элиота.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 29 апреля 1994
Дата выхода
29 апреля 1994 Россия 16+
29 апреля 1994 Казахстан
29 апреля 1994 США
29 апреля 1994 Украина
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $3 134 381
Производство Nelson Entertainment, Nelson Entertainment
Другие названия
The Favor, Les fantasmes de Kathy, Um Favor Indecente, Un favor indecoroso, A letto con l'amico, Ân huệ, Anekpliroto pathos, Bana Bir İyilik Yap, Egy kis szívesség, El favor, Et frækt forslag, Ett farligt förslag, Gia to hatiri tou erota, Julkea Ehdotus, Przysługa, The Favor - Hilfe, meine Frau ist verliebt!, The Favour, The Indecent Favour, Un favor indecente, Usluga, Послуга, Услуга, Услугата, ブラッド・ピットのヒミツのお願い, 初戀情人
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Харли Джейн Козак
Харли Джейн Козак
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Брэд Питт
Брэд Питт
Ларри Миллер
Ларри Миллер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Kathy Whiting Я был вроде как счастлив, но в таком жалком смысле.
Peter Whiting Это хуже, чем быть несчастным, но при этом счастливым?
