Замужняя женщина Кэти предается мечтам о том, как было бы хорошо переспать со своим старым приятелем, бывшим первым красавцем в школе, Томом. В итоге, она просит сделать это свою подругу Эмили, чтобы та потом рассказала ей, насколько он хорош. Взаимоотношения подруг осложняются, когда оказывается, что Том действительно хорош, а Эмили беременна. Теперь только надо выяснить от кого: Тома или своего парня Элиота.