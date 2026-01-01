Отзывы о фильме
Замужняя женщина Кэти предается мечтам о том, как было бы хорошо переспать со своим старым приятелем, бывшим первым красавцем в школе, Томом. В итоге, она просит сделать это свою подругу Эмили, чтобы та потом рассказала ей, насколько он хорош. Взаимоотношения подруг осложняются, когда оказывается, что Том действительно хорош, а Эмили беременна. Теперь только надо выяснить от кого: Тома или своего парня Элиота.
|29 апреля 1994
|Россия
|16+
|29 апреля 1994
|Казахстан
|29 апреля 1994
|США
|29 апреля 1994
|Украина