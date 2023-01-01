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Бархатная золотая жила
Бархатная золотая жила, 1998: актеры и роли
Velvet Goldmine
Бархатная золотая жила
1998 / Великобритания / США
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Бархатная золотая жила, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс
Todd Haynes
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Тони Коллетт
Toni Collette
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Эмили Вуф
Emily Woof
Майкл Фист
Michael Feast
Джанет МакТир
Janet McTeer
Мэйрид МакКинли
Люк Морган Оливер
Luke Morgan Oliver
Ошин Джонс
Osheen Jones
Мико Вестморлэнд
Дэмиэн Суше
Дэнни Нутт
Уош Уэстмоленд
Wash Westmoreland
Дон Феллоуз
Don Fellows
Ганият Касуму
Рэй Шелл
Ray Shell
Алистер Камминг
Alister Cumming
Зои Бойс
Джим Уилан
Сильвия Грант
Тим Ханс
Райан Поуп
Ryan Pope
Стюарт Кэллэгэн
Джеймс Фрэнсис
Каллум Хэмилтон
Линдси Кемп
Lindsay Kemp
Карлос Миранда
Carlos Miranda
Эмма Хэнди
Мэттью Гламур
Дэниэл Адамс
Daniel Adams
Брайан Торфе
Джозеф Битти
Joseph Beattie
Сара Каувуд
Дэвид Хойл
Джастин Сэлинджер
Justin Salinger
Роджер Олборо
Roger Alborough
Джонатан Каллен
Jonathan Cullen
Венсан Марцелло
Натан Осгуд
Nathan Osgood
Надя Уильямс
Nadia Williams
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