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Бархатная золотая жила Бархатная золотая жила
Киноафиша Фильмы Бархатная золотая жила Бархатная золотая жила, 1998: актеры и роли
Velvet Goldmine Бархатная золотая жила 1998 / Великобритания / США
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Бархатная золотая жила, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс Тодд Хейнс Todd Haynes
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джонатан Риз Майерс Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Эдди Иззард Эдди Иззард Eddie Izzard Эмили Вуф Emily Woof Майкл Фист Michael Feast Джанет МакТир Джанет МакТир Janet McTeer Мэйрид МакКинли Люк Морган Оливер Luke Morgan Oliver Ошин Джонс Osheen Jones Мико Вестморлэнд Дэмиэн Суше Дэнни Нутт Уош Уэстмоленд Уош Уэстмоленд Wash Westmoreland Дон Феллоуз Don Fellows Ганият Касуму Рэй Шелл Ray Shell Алистер Камминг Alister Cumming Зои Бойс Джим Уилан Сильвия Грант Тим Ханс Райан Поуп Ryan Pope Стюарт Кэллэгэн Джеймс Фрэнсис Каллум Хэмилтон Линдси Кемп Lindsay Kemp Карлос Миранда Carlos Miranda Эмма Хэнди Мэттью Гламур Дэниэл Адамс Daniel Adams Брайан Торфе Джозеф Битти Joseph Beattie Сара Каувуд Дэвид Хойл Джастин Сэлинджер Justin Salinger Роджер Олборо Roger Alborough Джонатан Каллен Jonathan Cullen Венсан Марцелло Натан Осгуд Nathan Osgood Надя Уильямс Nadia Williams Стив Хьюитт Steve Hewitt Кит-Ли Касл Keith-Lee Castle
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