Киноафиша Фильмы Бархатная золотая жила Награды и номинации фильма Бархатная золотая жила

Награды и номинации фильма Бархатная золотая жила 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998 Каннский кинофестиваль 1998
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Make Up/Hair
Номинант
