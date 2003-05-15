Близзард, 2003

Жила-была в одном маленьком северном снежном городке девочка Джессика, и была у нее любимая тетя Милли — большая выдумщица и путешественница. Джессике было десять лет, но и в таком малом возрасте можно потерять любимого друга. Ее горю не было конца, и казалось, что весь мир разрушился навсегда. Тетя желая утешить девочку, рассказала ей необыкновенную сказочную историю о случайной встрече и большой дружбе волшебного оленя Близзарда и маленькой Кати, начинающей фигуристки. Олень научил Кати кататься на коньках, и стал ее лучшим другом. Вместе они пережили много смешных и порою опасных приключений и поняли, что во всем свете нет ничего ценнее, чем их неожиданная встреча и забота друг о друге. Своим рассказом тетя помогла Джессике утешиться и понять, что сильная и верная дружба длится ровно столько, сколько память о ней хранит хотя бы одно любящее сердце…