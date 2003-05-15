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Постер фильма Близзард
5.8
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5.8

Близзард

, 2003
Blizzard
Канада, США / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Близзард
5.8

О фильме

Жила-была в одном маленьком северном снежном городке девочка Джессика, и была у нее любимая тетя Милли — большая выдумщица и путешественница. Джессике было десять лет, но и в таком малом возрасте можно потерять любимого друга. Ее горю не было конца, и казалось, что весь мир разрушился навсегда. Тетя желая утешить девочку, рассказала ей необыкновенную сказочную историю о случайной встрече и большой дружбе волшебного оленя Близзарда и маленькой Кати, начинающей фигуристки. Олень научил Кати кататься на коньках, и стал ее лучшим другом. Вместе они пережили много смешных и порою опасных приключений и поняли, что во всем свете нет ничего ценнее, чем их неожиданная встреча и забота друг о друге. Своим рассказом тетя помогла Джессике утешиться и понять, что сильная и верная дружба длится ровно столько, сколько память о ней хранит хотя бы одно любящее сердце…

В ролях

Пол Бейтс
Additional reindeer voices
Бренда Блетин
Aunt Millie
Бриттани Бристоу
Erin Scott-Pierce
Лейф Бристоу
Blitzen
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Синтия Аспергер
Alexandra Brewer
Josh Buckle
Jack Andrews
Жаклин Байерс
Жаклин Байерс
Skating girl
Лен Карлсон
Additional reindeer voices
J. Miles Dale
Additional reindeer voices
Тони Дэниелс
Additional reindeer voices
Режиссер ЛеВар Бёртон
Сценарист J. Miles Dale, Лейф Бристоу, Agnes Bristow, Murray McRae
Композитор Марк Маккинзи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 15 мая 2003
Дата выхода
12 декабря 2003 Канада
16 мая 2003 США G
15 мая 2003 Франция
MPAA G
Сборы в мире $576 320
Производство Knightscove Entertainment, Holedigger Films, Ralph Winter Productions
Другие названия
Blizzard, Stella, Blizzard - Das magische Rentier, Blizzard - La renna di Babbo Natale, Blizzard - latający renifer, Blizzard : Le Renne magique du père Noël, Blizzard: El reno mágico, Latający renifer, O magemenos tarandos, Ο μαγεμένος τάρανδος, Близзард, Бліззард, トナカイのブリザード, Blizzard, Le Renne Magique Du Pere Noel, Śnieżyca

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 мая 2025

Отзывы о фильме

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