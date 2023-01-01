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Присяжная Присяжная
Киноафиша Фильмы Присяжная Присяжная, 1996: актеры и роли
The Juror Присяжная 1996 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Присяжная, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Гибсон Brian Gibson
В ролях
Деми Мур Деми Мур Demi Moore Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Энн Хэч Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Линдси Краузе Майкл Константин Michael Constantine Мэтт Крэйвен Мэтт Крэйвен Matt Craven Тодд Сасмэн Майкл Рисполи Майкл Рисполи Michael Rispoli Джули Холстон Julie Halston Тони Ло Бьянко Tony Lo Bianco
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