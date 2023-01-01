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Присяжная
Присяжная, 1996: актеры и роли
The Juror
Присяжная
1996 / США
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Присяжная, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Гибсон
Brian Gibson
В ролях
Деми Мур
Demi Moore
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Энн Хэч
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Линдси Краузе
Майкл Константин
Michael Constantine
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Тодд Сасмэн
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Джули Холстон
Julie Halston
Тони Ло Бьянко
Tony Lo Bianco
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