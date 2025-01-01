Меню
Фильмы
Маска
Награды и номинации фильма Маска
Награды и номинации фильма Маска 1994
Оскар 1995
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Special Effects
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Special Effects
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая новая звезда
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Breakthrough Performance
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
