Киноафиша Фильмы Маска Награды и номинации фильма Маска

Награды и номинации фильма Маска 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Special Effects
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
Золотая малина 1995 Золотая малина 1995
Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Best Breakthrough Performance
Номинант
 Best Dance Sequence
Номинант
 Most Desirable Female
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
