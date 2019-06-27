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Маска
Отзывы о фильме «Маска»
The Mask
Маска
1994 / США
8.3
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Алёна Киселёва
27 июня 2019, 11:48
Знакомство с Джимом Керри
Из грязи в князиОтредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюСюжет стоится вокруг главного героя – Стэнли Ипкисса, обычного клерка банка, которого обижают все, кому не лень, будь то начальник, домовладелица у которой он снимает квартиру или механики автосервиса. Он скромняга с хорошим чувством юмора, но при этом достаточно скромен и является романтиком. Что делает его «хорошим парнем» и неудачником, который утешается тем, что смотрит мультики по вечерам в компании своего джек-рассел-терьера. Стенли влюбляется в прекрасную певицу блондинку Тину Карлайл, но он так неловок и не уверен в себе, что убежден, что он и рядом не достоин стоять с такой женщиной. Все меняется, когда беднягу вышвыривают из клуба и его одолженная машина-развалюха ломается на мосту. В воде он замечает нечто похожее на человека и наш «хороший парень» сразу решает оказать первую помощь, но находит лишь груду мусора и маску. Загадочная маска, которая творит чудеса. Когда ты ее надеваешь раздается гром, молния и ты превращаешься в своего рода героя, наделяя тебя силой, скорость и другими необычными способностями, например, превращать из шарика автомат-томпсона. Секрет маски в том, что она открывает твои потаенные желания. Ну и как это часто бывает, в любом фильме есть свои злодеи. Герой Питера Грина-главный из них, от него на протяжении всей картины тянет злом и жестокостью.
Это одна из первых ролей Джима Керри, которая утвердила его позицию как комедийного актера. «Маска» была создана специально в расчёте на лишь начавшего свой звёздный путь на экране комика Джима Кэрри, который и без маски всегда готов строить немыслимые гримасы. Сейчас даже трудно представить кого-то другого в этой роли. И Дебютная роль Камерон Диас, данная роль дала начинающей актрисе огромный скачек в карьере.
Режиссером является Чак Расселл, который признавался, что хотел снять мрачный фильм ужасов, но, увидев Керри, передумал и решил снять комедию. Как, оказалось он абсолютно не прогадал на этот счёт. Керри был номинирован на Золотой глобус. За визуальные эффекты фильм номинировался на премию «Оскар», но проиграл картине Форрест Гамп.
Хочется припомнить и о музыкальном сопровождении, музыка была написана композитором Рэнди Эделменом, который постарался отлично и добавил много красочных ритмов в фильм.
Убрав все шутки, приколы Маски и «бум-чики-бум-чики-бум», посыл геройства понятен: силы получают все носители, а герой это или злодей зависит от самого человека. В общем, если каким-то образом так сложилось, что вы все еще не посмотрели эту классику жанра комедии, то советую уделить вечер этому. Ну а если уж смотрели, каких я думаю большинство, то это тот фильм, что всегда приятно пересматривать.
27 июня 2019, 11:48
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Из грязи в князиОтредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюСюжет стоится вокруг главного героя – Стэнли Ипкисса, обычного клерка банка, которого обижают все, кому не лень, будь то начальник, домовладелица у которой он снимает квартиру или механики автосервиса. Он скромняга с хорошим чувством юмора, но при этом достаточно скромен и является романтиком. Что делает его «хорошим парнем» и неудачником, который утешается тем, что смотрит мультики по вечерам в компании своего джек-рассел-терьера. Стенли влюбляется в прекрасную певицу блондинку Тину Карлайл, но он так неловок и не уверен в себе, что убежден, что он и рядом не достоин стоять с такой женщиной. Все меняется, когда беднягу вышвыривают из клуба и его одолженная машина-развалюха ломается на мосту. В воде он замечает нечто похожее на человека и наш «хороший парень» сразу решает оказать первую помощь, но находит лишь груду мусора и маску. Загадочная маска, которая творит чудеса. Когда ты ее надеваешь раздается гром, молния и ты превращаешься в своего рода героя, наделяя тебя силой, скорость и другими необычными способностями, например, превращать из шарика автомат-томпсона. Секрет маски в том, что она открывает твои потаенные желания. Ну и как это часто бывает, в любом фильме есть свои злодеи. Герой Питера Грина-главный из них, от него на протяжении всей картины тянет злом и жестокостью.
Это одна из первых ролей Джима Керри, которая утвердила его позицию как комедийного актера. «Маска» была создана специально в расчёте на лишь начавшего свой звёздный путь на экране комика Джима Кэрри, который и без маски всегда готов строить немыслимые гримасы. Сейчас даже трудно представить кого-то другого в этой роли. И Дебютная роль Камерон Диас, данная роль дала начинающей актрисе огромный скачек в карьере.
Режиссером является Чак Расселл, который признавался, что хотел снять мрачный фильм ужасов, но, увидев Керри, передумал и решил снять комедию. Как, оказалось он абсолютно не прогадал на этот счёт. Керри был номинирован на Золотой глобус. За визуальные эффекты фильм номинировался на премию «Оскар», но проиграл картине Форрест Гамп.
Хочется припомнить и о музыкальном сопровождении, музыка была написана композитором Рэнди Эделменом, который постарался отлично и добавил много красочных ритмов в фильм.
Убрав все шутки, приколы Маски и «бум-чики-бум-чики-бум», посыл геройства понятен: силы получают все носители, а герой это или злодей зависит от самого человека. В общем, если каким-то образом так сложилось, что вы все еще не посмотрели эту классику жанра комедии, то советую уделить вечер этому. Ну а если уж смотрели, каких я думаю большинство, то это тот фильм, что всегда приятно пересматривать.
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