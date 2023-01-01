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Маска
Маска, 1994: актеры и роли
The Mask
Маска
1994 / США
8.3
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Маска, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл
Chuck Russell
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Питер Ригерт
Peter Riegert
Эми Ясбек
Amy Yasbeck
Орестес Матасена
Orestes Matacena
Тим Бэгли
Tim Bagley
Ричард Джени
Richard Jeni
Питер Грин
Peter Green
Камерон Диаз
Cameron Diaz
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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