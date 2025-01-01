Меню
Киноафиша Фильмы Быть Джоном Малковичем Награды и номинации фильма Быть Джоном Малковичем

Награды и номинации фильма Быть Джоном Малковичем 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999 Венецианский кинофестиваль 1999
Parallel Sections
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Best New Filmmaker
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
