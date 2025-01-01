Меню
Быть Джоном Малковичем
Награды и номинации фильма Быть Джоном Малковичем
Награды и номинации фильма Быть Джоном Малковичем 1999
Оскар 2000
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Parallel Sections
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2000
Best New Filmmaker
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
