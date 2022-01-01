Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алые паруса Алые паруса
Киноафиша Фильмы Алые паруса Алые паруса, 1961: актеры и роли
Scarlet Sails Алые паруса 1961 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Алые паруса, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская Василий Лановой Василий Лановой Елена Черемшанова Lena Cheremshanova Александр Лупенко Sasha Lupenko Иван Переверзев Иван Переверзев
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши