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Шакал
Шакал, 1997: актеры и роли
The Jackal
Шакал
1997 / США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Шакал, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
Michael Caton-Jones
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Ричард Гир
Richard Gere
Сидни Пуатье
Sidney Poitier
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Стивен Спинелла
Stephen Spinella
Дайэн Венора
Diane Venora
Джон Каннингэм
John Cunningham
Дэвид Хэйман
David Hayman
Джек Блэк
Jack Black
Серж Уд
Serge Houde
Ричард Лайнбэк
Richard Lineback
Матильда Мэй
Mathilda May
Тесс Харпер
Tess Harper
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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