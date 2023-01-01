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Шакал Шакал
Киноафиша Фильмы Шакал Шакал, 1997: актеры и роли
The Jackal Шакал 1997 / США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Шакал, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс Michael Caton-Jones
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Стивен Спинелла Stephen Spinella Дайэн Венора Diane Venora Джон Каннингэм John Cunningham Дэвид Хэйман David Hayman Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Серж Уд Serge Houde Ричард Лайнбэк Richard Lineback Матильда Мэй Mathilda May Тесс Харпер Tess Harper
Переводчик
Переводчик
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