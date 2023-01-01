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101 Рейкьявик
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101 Reykjavík
101 Рейкьявик
2000 / Исландия / Дания / Франция / Норвегия / Германия
6.8
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Рейтинг IMDb: 6.8
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