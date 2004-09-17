Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Сандра Вега – известный психолог и ведущая популярной программы на радио. После случайной встречи с ней Оскар вспоминает о старой обиде – феминистские убеждения, пропагандируемые Сандрой, послужили причиной его разрыва с любимой девушкой. План мести созрел быстро. В прямом эфире в студии Сандры раздается телефонный звонок, и внимание аудитории уже буквально приковано к голосу неизвестного. Вскоре популярность этого анонимного участника передачи вырастает настолько, что Сандра решает от него избавиться. Но сделать это не так то просто.
|5 сентября 2005
|Россия
|5 сентября 2005
|Беларусь
|17 сентября 2004
|Испания
|5 сентября 2005
|Казахстан
|5 сентября 2005
|Украина