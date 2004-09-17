Оскар – удачливый продавец женской секции большого универмага. Его карьера стремительно идет в гору, так как он достаточно успешно использует знание женской психологии. Но однажды утром он узнает, что его магазин разорен, а сам он теперь безработный. Именно в этот момент Судьба подсказывает молодому человеку решение: знание природы отношений между мужчиной и женщиной сделает его богатым и знаменитым. Таким образом, в городе появляется новое учебное заведение – «Школа обольщения».

Сандра Вега – известный психолог и ведущая популярной программы на радио. После случайной встречи с ней Оскар вспоминает о старой обиде – феминистские убеждения, пропагандируемые Сандрой, послужили причиной его разрыва с любимой девушкой. План мести созрел быстро. В прямом эфире в студии Сандры раздается телефонный звонок, и внимание аудитории уже буквально приковано к голосу неизвестного. Вскоре популярность этого анонимного участника передачи вырастает настолько, что Сандра решает от него избавиться. Но сделать это не так то просто.

