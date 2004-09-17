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Постер фильма Школа обольщения
4.6
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4.6

Школа обольщения

, 2004
School for seduction
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Школа обольщения
4.6

О фильме

Оскар – удачливый продавец женской секции большого универмага. Его карьера стремительно идет в гору, так как он достаточно успешно использует знание женской психологии. Но однажды утром он узнает, что его магазин разорен, а сам он теперь безработный. Именно в этот момент Судьба подсказывает молодому человеку решение: знание природы отношений между мужчиной и женщиной сделает его богатым и знаменитым. Таким образом, в городе появляется новое учебное заведение – «Школа обольщения».

Сандра Вега – известный психолог и ведущая популярной программы на радио. После случайной встречи с ней Оскар вспоминает о старой обиде – феминистские убеждения, пропагандируемые Сандрой, послужили причиной его разрыва с любимой девушкой. План мести созрел быстро. В прямом эфире в студии Сандры раздается телефонный звонок, и внимание аудитории уже буквально приковано к голосу неизвестного. Вскоре популярность этого анонимного участника передачи вырастает настолько, что Сандра решает от него избавиться. Но сделать это не так то просто.

В ролях

Виктория Абриль
Виктория Абриль
Sandra Vega
Хавьер Вейга
Dani Danissimo
Горка Агинагальде
Matías
Неус Асенси
Carol
Давид Багес
Freddy
Пепе Вийела
Víctor
Пабло Мартин
Lucas
Петра Мартинес
Blasa
Хосе Мануэль Сервино
Marido Blasa
Эмилио Гутиеррес Каба
Кармен Мачи
Кармен Мачи
Хавьер Балагер
Режиссер Хавьер Балагер
Сценарист Álvaro García Mohedano
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 сентября 2004
Дата выхода
5 сентября 2005 Россия
5 сентября 2005 Беларусь
17 сентября 2004 Испания
5 сентября 2005 Казахстан
5 сентября 2005 Украина
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $850 807
Другие названия
Escuela de seducción, Escola de Sedução

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 мая 2024

Отзывы о фильме

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