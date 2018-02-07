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Летние солдаты
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Samâ sorujâ

Летние солдаты, 1972

1972 / Япония
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

«Летние солдаты» — произведение о судьбе дезертиров американской армии, которых укрывают японцы.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 25 марта 1972
Премьера в мире 25 марта 1972
Возраст 18+
Режиссер
Хироси Тэсигахара
В ролях
Кит Сайкес
Рэйсэн Ри
Кадзуо Китамура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летние солдаты 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Хироси Тэсигахара пройдёт в «Родине» Новатор японского кино, дважды номинант на премию «Оскар», автор 16 фильмов — режиссёр Хироси Тэсигахара поглотит киноцентр «Родина» с 16 по 21 февраля. Генеральное
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7 февраля 2018 19:45
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