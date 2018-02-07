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Летние солдаты
Samâ sorujâ
Летние солдаты, 1972
1972 / Япония
6.5
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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О фильме
«Летние солдаты» — произведение о судьбе дезертиров американской армии, которых укрывают японцы.
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6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
1972
Премьера в России
25 марта 1972
Премьера в мире
25 марта 1972
Возраст
18+
Режиссер
Хироси Тэсигахара
В ролях
Кит Сайкес
Рэйсэн Ри
Кадзуо Китамура
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
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Ретроспектива Хироси Тэсигахара пройдёт в «Родине»
Новатор японского кино, дважды номинант на премию «Оскар», автор 16 фильмов — режиссёр Хироси Тэсигахара поглотит киноцентр «Родина» с 16 по 21 февраля. Генеральное
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7 февраля 2018 19:45
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