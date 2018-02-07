Летние солдаты, 1972

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о выходе в прокат О фильме «Летние солдаты» — произведение о судьбе дезертиров американской армии, которых укрывают японцы. Развернуть 6.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 1972 Премьера в России 25 марта 1972 Премьера в мире 25 марта 1972 Возраст 18+ Режиссер Хироси Тэсигахара В ролях Кит Сайкес Рэйсэн Ри Кадзуо Китамура Все актеры и съемочная группа 1 постер

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